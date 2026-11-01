In Senegal sind die Olympischen Jugendspiele losgegangen - es ist das erste Mal, dass ein olympisches Event auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen wird.

Zur Eröffnungszeremonie am Abend kamen Zehntausende im das Olympiastadion nahe der Hauptstadt Dakar. Dabei gab es eine Show mit Tanz und Trommeln. Am Ende traten Mitwirkende mit Nationalkostümen aus allen 54 afrikanischen Ländern auf, und tanzten gemeinsam, als Symbol für kulturelle Diversität und Einheit. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - eine frühere Schwimmerin aus Simbabwe - sprach von einem historischen Moment für Senegal, Afrika und die ganze olympische Familie.

Fußball, WM, Jugend-Olympia

Afrikanische Länder werden immer interessanter für sportliche Großereignisse. Los ging es mit der Fußball-WM 2010 in Südafrika. Letztes Jahr fand die Straßenrad-Weltmeisterschaft in Ruanda statt und diesen Mai gab es in Botswana die World Athletics Relays, das ist die inoffizielle Leichtathletik-Staffel-Weltmeisterschaft.

Bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar gibt es Medaillen in 25 Sportarten. Rund 2.700 Athletinnen und Athleten zwischen 14 und 17 Jahren treten an. Dabei wird darauf geachtet, dass gleich viele Jungs und Mädchen starten. Und zum ersten Mal nimmt auch ein Flüchtlingsteam teil.