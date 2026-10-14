Das zeigt eine neue Erhebung von der Uni Exeter und einer Naturschutzorganisation auf den Seychellen. Auf einer der Inseln - dem ringförmigen Aldabra-Atoll - haben die Forschenden über mehrere Jahre, zwischen 2018 und 2022, die einheimischen Riesenschildkröten gezählt und beobachtet.

Dadurch kommen sie jetzt auf die größte jemals geschätzte Population an Seychellen-Riesenschildkröten: nämlich auf mehr als 180.000 Exemplare. Das sind mehr Schildkröten als Menschen auf allen Seychellen-Inseln zusammen, und die Zahl ist auch deutlich größer als noch Ende der 1990er Jahre. Damals wurde allerdings anders gezählt, sodass die Zahl der Riesenschildkröten vermutlich etwas unterschätzt wurde, sagen die Forschenden.

Während die Seychellen-Riesenschildkröte früher lange als vom Aussterben bedroht galt, hat sich die Art jetzt erholt und ist stabil. Das führen die Forschenden zurück auf ein erfolgreiches Schutzprogramm.

