Der Stern Beteigeuze ist einer der hellsten an unserem Nachthimmel. Und seit ner Weile wissen Astronomen: er hat auch einen kleinen Begleiter.

Der heißt Siwarha, ist etwa 1,5 Sonnenmassen schwer - und umkreist Beteigeuze in einem ziemlich dichten Abstand. Jetzt sagen Forschende, dass der Begleitstern dabei auch immer wieder durch die ausgedehnte Atmosphäre von Beteigeuze fliegt - und dabei mit seiner "Kielwelle" für einigen Wirbel dort sorgt.

Die Forschenden schreiben im Astronomical Journal, dass sich die Hülle von Beteigeuze messbar verformt - je nachdem, wo der Begleitstern gerade ist. Ob das wirklich nur an den Strömungseffekten des Begleitsterns liegt, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Um das zu sagen, reicht nämlich die Auflösung der Aufnahmen davon noch nicht aus. Deshalb muss das alles noch weiter untersucht werden.