Wegen der hohen Kraftstoffpreise gibt die Regierung in der Slowakei jetzt Rabatte auf Tickets für Bahnen und Busse.

Seniorinnen, Senioren oder Studierende fahren schon länger kostenlos mit Zügen, schreibt die Zeitung Slovak Spektator. Einige andere Gruppen zahlen weniger als Normalpreis. Und seit heute ist das Fahren für alle nur noch halb so teuer wie der Normalpreis. Ab dem 12. Oktober soll der 50-Prozent-Rabatt auch für Regionalbusse und Öffis in mehreren slowakischen Städten gelten.

Die Regierung hofft, dass mehr Leute vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Kommunen und Verkehrsfachleute warnen, dass die Infrastruktur gar nicht für mehr Nutzende ausgelegt sei. Der staatliche Bahnkonzern (ZSSK) will bei Bedarf mehr Waggons und Sonderzüge einsetzen.

In Deutschland gilt seit heute ein Tankrabatt auf Sprit, das Deutschlandticket für Busse und Bahnen soll ab Januar teurer werden.