Die "Manosphere" ist eine frauenfeindliche Männer-Bewegung im Netz, die durch Influencer zuletzt an Reichweite gewonnen hat.

Für den Kampf dagegen braucht es eine gemeinsame Strategie von Regierung, Schulen, Gesundheitsdiensten und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Das schreiben Fachleute im Fachmagazin The Lancet. Sie schlagen vor, es als Problem der öffentlichen Gesundheit zu behandeln - ähnlich wie Rauchen oder Fettleibigkeit. Eine der Autorinnen sagte der BBC, das würde helfen, bessere Handlungsmöglichkeiten zu schaffen und die Ursachen in den Blick zu nehmen.

Das Team schreibt, dass die Bewegung viele Folgen haben kann, darunter Gewalt gegen Frauen, aber auch die Abwertung psychischer Probleme von Männern. Die Forschenden warnen aber davor, Männlichkeit pauschal als toxisch darzustellen. Wichtig sei, Jungen und Männern glaubwürdige Alternativen anzubieten.