Influencer beeinflussen Millionen Menschen in Deutschland und da macht es einen Unterschied, ob sie sich umweltfreundlich geben oder nicht.

Die Uni Hohenheim hat das ausgewertet. Ein Team der Kommunikationswissenschaft hat die 20 bekanntesten deutschen Influencer untersucht, zehn Männer und zehn Frauen. Und die Erkenntnis ist: Die wenigsten zeigen sich auf ihren Kanälen umweltfreundlich.

Am umweltfreundlichsten präsentierte sich Bianca Heinicke, die mit "BibisBeautyPalace" bekannt und erfolgreich wurde. Auf Platz zwei ist der Videoproduzent Jonas Ems, der sich auch für Tierschutz einsetzt. Auch Platz drei ist Laura Sophie. Ihre Themen sind Mental Health und Lifestyle. Laut den Forschenden sprechen sich die drei zum Beispiel immer wieder für vegane oder vegetarische Ernährung aus, zeigen sich auch mal auf dem Fahrrad und machen Werbung für nachhaltige Produkte. Bei den übrigen 17 Influencern steht eher umweltschädliches Verhalten im Vordergrund oder es gleicht sich in etwa aus. Sie zeigen sich auch mit Autos, Fleisch, Fast Fashion oder im Flugzeug.

Das Team hat rund 8.000 Beiträge auf Instagram, TikTok und YouTube untersucht. Vorher wurden 500 jungen Menschen befragt, welche Influencer sie kennen.