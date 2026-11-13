Für eine 3D-Karte des Kosmos braucht es viele Daten. Die liefert seit einigen Jahren die Sonde Euclid.

Die Europäische Raumfahrtagentur hat jetzt zum ersten Mal einen riesigen Satz dieser Daten veröffentlicht: Mehr als eine Milliarde Himmelsobjekte hat das Teleskop an Bord von Euclid bisher erfasst. Das ist laut Esa schon eine gute Grundlage für die Karte, wenn auch nur ein kleiner Ausschnitt von 14 Prozent des geplanten Kartenumfangs. Das Ziel ist, bis 2031 ein Drittel des Himmels zu vermessen.

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