Für eine 3D-Karte des Kosmos braucht es viele Daten. Die liefert seit einigen Jahren die Sonde Euclid.
Die Europäische Raumfahrtagentur hat jetzt zum ersten Mal einen riesigen Satz dieser Daten veröffentlicht: Mehr als eine Milliarde Himmelsobjekte hat das Teleskop an Bord von Euclid bisher erfasst. Das ist laut Esa schon eine gute Grundlage für die Karte, wenn auch nur ein kleiner Ausschnitt von 14 Prozent des geplanten Kartenumfangs. Das Ziel ist, bis 2031 ein Drittel des Himmels zu vermessen.
Die Karte soll nicht nur Himmelsobjekte in 3D darstellen, sondern gleichzeitig auch, wie sich der Kosmos in den letzten zehn Milliarden Jahren verändert hat. Dabei interessiert die Forschenden der Esa vor allem die immer noch rätselhafte Dunkle Materie und die Dunkle Energie. Beides macht zusammen den größten Teil des Universums aus - alle anderen bekannten Bestandteile wie Galaxien mit ihren Sternensystemen kommen auf gerade mal fünf Prozent.