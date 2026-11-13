Weihnachten steht langsam vor der Tür - und damit auch Geschenke, die gekauft werden. Da kann Weihnachtsgeld helfen, das einige von ihrem Arbeitgeber bekommen.

Die geschwerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat dazu eine Analyse gemacht. Rausgekommen ist unter anderem: Frauen bekommen etwas seltener Weihnachtsgeld als Männer. Und es gibt auch einen regionalen Unterschied: In Westdeutschland gibts öfter Weihnachtsgeld als in Ostdeutschland.

Auf die gesamte Bevölkerung bezogen bekommt gut jeder oder jede zweite Beschäftigte die Sonderzahlung. Bei Leuten mit Tarifverträgen sind es deutlich mehr: fast 80 Prozent.