Unser Sonnensystem hat acht Planeten, also zumindest seit Pluto offiziell nicht mehr als Planet gezählt wird.

Es gibt allerdings einige Astronominnen und Astronomen, die glauben, dass es doch neun Planeten sein müssten. Sie sagen, am äußeren Rand des Sonnensystems bewegen sich Eisbrocken so komisch, dass es einen noch unbekannten Planeten geben muss, der ihren Weg beeinflusst.

Eine neue Computersimulation legt nahe, dass dieser unbekannte Planet anderthalb bis zwei Mal so schwer wie die Erde sein müsste. Das schreiben Forschende in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Nach ihren Berechnungen müsste dieser Planet 200 Mal so weit von der Sonne entfernt sein wie die Erde, also sehr weit draußen. Zum Vergleich: Das ist fünfmal weiter weg als Pluto.

Diese Ergebnisse könnten bei der Suche nach dem mysteriösen Planeten helfen. Er hat auch schon einen Namen: PX2.