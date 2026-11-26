Ein Delfin kommt selten allein. Die Tiere sind meistens in Gruppen unterwegs - und das tut ihnen gut.

Forschende der Uni Queensland in Australien haben Daten aus Jahrzehnten der Delfin-Beobachtung ausgewertet, von Großen Tümmlern. In der Fachzeitschrift Plos Biology beschreiben sie, dass sich das Sozialverhalten der Delfine im Laufe des Lebens verändert. Junge Tiere schließen sich erst mal größeren Gruppen an. Später sinkt die Zahl ihrer Begleiter wieder – bei Männchen stärker als bei Weibchen. Und die Fachleute vermuten, dass ältere, erfahrene Tiere ihre sozialen Kontakte gezielter auswählen.

Das Sozialverhalten hängt auch mit der Lebensdauer zusammen. Delfine, die langfristig geselliger waren und konstant gleich viele Begleiter hatten, blieben länger bei der Gruppe und lebten wohl auch länger.

Eindeutig sagen lässt sich das aber nicht, denn die Forschenden konnten nur auswerten, wann ein Tier zuletzt bei der Gruppe gesehen wurde. Ob ein verschwundenes Tier tatsächlich gestorben war, blieb unklar.