Der spanische Top-Fußballer Ander Herrera spielt, aber bekommt freiwillig kein Geld mehr dafür.

Der 37-Jährige hat in den besten Zeiten seiner Karriere bei Spitzenclubs wie Manchester United und Paris Saint-Germain Millionen verdient - jetzt steht er wieder bei seinem Jugendverein Real Saragossa unter Vertrag. Sein Gehalt spendet er, um etwas zurückzugeben, sagt Herrera. Er habe dem Club und den Menschen dort viel zu verdanken, weil er ohne sie wohl nie Profi geworden wäre.

Jetzt - gegen Ende seiner Karriere - will er nach eigenen Angaben helfen, weil es bei Saragossa in letzter Zeit nicht so gut lief. Der ehemalige Erstligist war im vergangenen Sommer in die dritte Liga abgestürzt. Wie hoch Herreras Gehalt ist, ist offiziell nicht bekannt. Laut Medienberichten sollen es rund 25.000 Euro pro Saison sein.