Regelmäßig Sport machen - das scheitert bei vielen an zu wenig Zeit.

Doch es muss nicht immer die lange Trainings-Session sein. Kurze Sport-Einheiten, neuerdings auch öfter als Sport-Snacks bezeichnet, können genauso effektiv sein. Das zeigt eine kleine Studie von chinesischen Forschenden im Fachmagazin Journal of Exercise Science & Fitness.

Dafür haben sie 45 junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren acht Wochen lang Kniebeugen mit Gewicht machen lassen. Alle Teilnehmer waren schon an solches Training gewöhnt. Mehrmals pro Woche sollte eine Gruppe über den Tag verteilt jeweils drei Mal eine Minute lang 20 Kniebeugen mit Gewicht machen. Die andere Gruppe sollte alle 60 Kniebeugen auf einmal machen - also in einer einzigen, längeren Trainingseinheit. Dazu gab es noch eine Kontrollgruppe.

Heraus kam, dass es für die Muskelkraft keinen Unterschied machte, ob alle 60 Kniebeugen auf einmal oder in drei kleinen Einheiten gemacht wurden. Die Teilnehmer mit den kürzeren Sessions hatten aber mehr Spaß am Training. Und natürlich ist es laut den Forschenden auch einfacher, mehrere kleine Trainingseinheiten dazwischenzuschieben als eine lange.