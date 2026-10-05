Die Art, wie wir sprechen, lässt möglicherweise Rückschlüsse auf unser Alter und unser Gedächtnis zu.

Forschende haben eine KI mit Sprachaufnahmen von fast 3000 Menschen trainiert – auf Spanisch in fünf südamerikanischen Ländern. Unter den Teilnehmenden waren vor allem gesunde Menschen, aber auch viele mit Demenzerkrankungen. Analysiert wurden unter anderem Sprechpausen, Tonhöhe, Wortwahl und die Länge der Silben; auch, wie emotional das Erzählte war und wie viele Informationen es enthielt. Zu der Studie gehörten auch Gedächtnis- und Konzentrationstests.

Es kam raus, dass die KI bei gesunden Menschen ziemlich genau das Alter über die Sprache bestimmen konnte. Bei den Demenzkranken lag sie aber oft deutlich daneben. Heißt: Sie schätzte die Menschen auf Basis ihrer Art zu sprechen älter ein, als sie in Wirklichkeit waren.

Die Forschenden können sich vorstellen, dass sich von so einer Sprachanalyse auch mal auf die Gesundheit unseres Hirns schließen lässt – vielleicht auch mal als Teil eines Frühwarnsystems für Demenz.