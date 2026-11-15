Eine Rakete, die abgeschossen wurde, aus der Luft komplett wieder auffangen - wenn das klappt, wäre es ein großer Fortschritt in der Raumfahrtindustrie.

SpaceX will das erreichen. Jetzt hat das US-Raumfahrtunternehmen einen wichtigen Test geschafft: Zum ersten Mal konnte die obere Stufe des Raketensystems Starship nach einem Flug durchs All wieder aufgefangen werden. Das Raumschiff ist rund 22 Stunden nach dem Start zum Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas zurückgekehrt. Da wurde es von zwei großen mechanischen Fangarmen gegriffen und gesichert.

Geplant waren Rückkehr und Auffangen auch für die untere Raketenstufe, den sogenannten Booster. Das hat so schon mehrmals geklappt. Diesmal gab es laut SpaceX allerdings ein technisches Problem, weshalb der Booster ins Meer gesteuert worden sei.

Starship ist das bisher größte von Menschen gebaute Raketensystem und soll eines Tages vollständig wiederverwendbar sein. Die Nasa plant, mit der Starship-Rakete irgendwann Astronauten zum Mond zu bringen.