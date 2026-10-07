Drei Linguistinnen haben TV-Interviews mit Madonna aus vier Jahrzehnten analysiert. Im Nordic Journal of English Studies schreiben sie, dass Madonnas Stimme jünger klingt, als für eine Frau ihres Alters zu erwarten wäre.



2013 wurde ihre Stimme zwar kurzzeitig tiefer. Das könnte mit den Wechseljahren zusammenhängen, denn dabei werden Frauenstimmen normalerweise tiefer. Danach stieg die Tonhöhe aber wieder an. Auch bei der Aussprache von Vokalen fand das Team Besonderheiten: Viele wirken eher jugendlich und lassen kaum Rückschlüsse auf ihre geografische Herkunft zu.



Die Forscherinnen vermuten, dass Madonna ihre Stimme bewusst einsetzt, um ein zeitloses und jugendliches Image zu unterstützen. Das zeigt laut der Studie auch, dass Altern nicht nur ein biologischer Prozess ist, sondern Menschen beeinflussen können, wie alt sie wirken.