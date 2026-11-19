In Südafrika versuchen Umweltschützerinnen und -schützer gerade unter Hochdruck, fünf jahrhundertealte Affenbrotbäume wieder einzupflanzen.

Eine Firma hatte sie heimlich in einem Naturschutzgebiet ausgegraben und wollte sie nach Georgien verschiffen. Die Behörden hatten den Export im Sommer gestoppt - dann hingen die Bäume aber erstmal monatelang in einem Lager am Hafen fest.

Für die Rettungsaktion musste laut Guardian ein Spezial-LKW organisiert werden - die Bäume wiegen bis zu 29 Tonnen und haben einen Durchmesser von bis zu viereinhalb Metern. Jetzt sollen sie wieder behutsam in die Erde eingelassen werden.

Wer der Käufer in Georgien war, haben die Behörden nicht gesagt. Vor ein paar Jahren hatte der georgische Milliardär und Ex-Ministerpräsident Bidzina Ivanishvili Affenbrotbäume in Südafrika entwurzeln lassen, um sie in einem Park in seiner Heimat aufzustellen. Damals hatten die Behörden den Export genehmigt, gegen den Protest von Umweltschützern.

Laut Fachleuten ist der Handel mit den Riesen-Bäumen ansonsten aber selten - schlicht, weil das Ausgraben und der Transport so kompliziert sind.