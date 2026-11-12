In Südkorea ist ein Mann, der Schals verkauft, gerade eine Riesenattraktion.

Das liegt an der Art, wie er seine Ware präsentiert, dabei kostet ein Schal bei dem Mann umgerechnet nur gut einen Euro. Er sagt den Kundinnen und Kunden auch mal, dass sie NICHT bei ihm kaufen sollen - und auch, wenn einer Person ein Schal überhaupt nicht steht. Diese unverblümte Ehrlichkeit und Ironie haben dem Verkäufer Millionen Views auf Social Media gebracht.

Sein Stand ist in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Da kommen inzwischen so viele Leute hin, dass der Schal-Onkel, wie er genannt wird, Sicherheitsleute engagiert hat. Auch die Polizei musste schon anrücken. Die Zeitung Guardian schreibt, Kunden Tickets ziehen müssen und über eine Stunde warten, bis sie dran sind.