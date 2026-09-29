Die südkoreanische Hafenstadt Busan hat gerade eine neue - eher unfreiwillige Attraktion.

Am Nordhafen der Stadt hat sich vor Tagen schon ein großer Bronze-Hai in einem Kanal verirrt - und findet nicht mehr den Weg ins offene Meer. Die Korean Times berichtet, dass sich das Tier vermutlich auf Beutejagd verschwommen hat. Seit fast zwei Wochen dreht der Hai schon in dem Kanal seine Runden - und zieht seitdem massenweise Schaulustige an. Die Behörden haben in den letzten Tagen mehr als eine halbe Million Leute gezählt.

Heute hat es einen ersten Versuch gegeben, den Hai wieder Richtung Hafenausgang zu leiten. Das hat aber nicht geklappt. Ende der Woche soll es einen neuen Versuch geben.

Der verirrte Hai hat in Südkorea auch eine Diskussion darüber ausgelöst, wie die künstlichen Hafenufer tierfreundlicher gestaltet werden können, damit sowas nicht so oft vorkommt.





