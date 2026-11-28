Hundehaufen auf der Straße nerven.

Südtirol wollte das Problem mit einer Hunde-DNA-Datenbank angehen - um den "Tätern" mit Genchecks auf die Spur zu kommen. Nicht nur bei Häufchen, sondern auch bei Verkehrsunfällen oder wenn jemand gebissen wird. Doch das Pilotprojekt dazu ist jetzt gescheitert. In einem Parlaments-Unterausschuss haben alle Parteien für ein Ende gestimmt. Eigentlich war es seit 2024 für alle in Südtirol Pflicht, ihre Hunde per DNA-Probe beim Tierarzt zu registrieren. Doch nicht mal ein Drittel der Leute haben das gemacht. Es gab viel Ärger, weil die Registrierung teuer war - und weil es keine Pflicht und auch keine Ersatzgebühr für Touristen mit Hunden gab. Dazu kam, dass das Ganze nicht mit Analysen in die Praxis umgesetzt wurde. Zwischendurch hatte auch die Südtiroler Polizei klargemacht, dass sie Hundehaufen nicht für ihren Job hält.

Um das Projekt endgültig zu beenden, fehlt jetzt nur nur noch ein Parlamentsbeschluss als Formsache. Die Landesregierung hat auch schon Rückerstattungen für die Hundehalter angekündigt, die die DNA-Registrierung ihrer Hunde wie vorgeschrieben gemacht haben.

Eine Hundesteuer gibt es in Südtirol nicht.