Einige Schulen in Indonesien wechseln wegen wilder Elefanten in den Online-Unterricht.

In der Provinz Aceh auf der Insel Sumatra sind wilde Elefanten ein Problem. Weil ihr Lebensraum durch den Menschen immer kleiner wird, laufen sie immer wieder durch Felder und Dörfer. Dabei wurden in den letzten Jahren auch immer wieder Menschen totgetrampelt. In den letzten Wochen waren öfter Elefanten in der Nähe von Schulen gesichtet worden. Als Vorsichtsmaßnahme wechseln Schüler und Schülerinnen in sechs Dörfern deshalb in den Online-Unterricht.

Die Naturschutzorganisation "Internationalen Union zur Bewahrung der Natur" schätzt, dass in der Region rund 50 wilde Sumatra-Elefanten leben. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Auf der Insel gibt es demnach nur noch bis zu 1.700 Tiere in freier Wildbahn.