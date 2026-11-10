Ein Ausbruch, so hell wie zehn Billionen Sonnen:

Den hat eine internationale Forschungsgruppe jetzt bei einem supermassereichen Schwarzen Loch untersucht, das rund zehn Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Aufgezeichnet wurde der Lichtausbruch schon 2018 von den Himmelsdurchmusterungen Zwicky Transient Facility und Catalina Real-Time Transient Survey.

Da wurde der Kern der Galaxie innerhalb weniger Monate 40-mal heller und erreichte eine noch viel höhere Leuchtkraft als bisher bekannte, vergleichbare Lichtausbrüche von Schwarzen Löchern. Seitdem nimmt die Helligkeit langsam wieder ab. Die Forschungsgruppe berichtet im Fachblatt Nature Astronomy, ihre Befunde sprechen dafür, dass hinter dem Rekord-Ausbruch ein sogenanntes Gezeitenzerreißereignis steckt. Dabei kommt ein Stern einem schwarzen Loch zu nahe und wird durch die Anziehungskraft auseinandergerissen. Das Team hat ausgerechnet, dass es ein Stern mit mehr als 30 Sonnenmassen bräuchte, damit es so einen Lichtausbruch gibt.

Die Forschenden schließen aber nicht aus, dass es eine andere Ursache gibt - zum Beispiel könnte auch eine Supernova hinter dem Lichtausbruch stecken. Weil er immer noch strahlt, kann er auch noch weiter untersucht werden.