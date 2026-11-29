Erst vor anderthalb Jahren hat Taiwan sein letztes Atomkraftwerk abgeschaltet.

Zum Atomausstieg gab es jetzt noch mal eine Volksabstimmung. Bei der haben mehr als sieben Millionen Menschen in Taiwan dafür gestimmt, dass die Regierung wieder auf Kernenergie setzt. Deutlich weniger Menschen stimmten gegen die Pläne. Die Regierung muss jetzt gucken, wie sie das umgesetzt bekommt. Sie geht nicht davon aus, dass bald schon wieder erste Kernkraftwerke ans Netz gehen können.

In Taiwan hat der Energieverbrauch in den letzten Jahren zugenommen. Das liegt unter anderem an der Produktion von Computerchips, die dem Inselstaat viel Geld bringt. Schon kurze Stromausfälle können der Industrie ziemlich schaden.

Taiwans Regierung sagt, dass sie die Versorgung mit verschiedenen Energiequellen stabil halten will. Im Moment wird ein Großteil des Stroms aus Kohle und Gas erzeugt. Erneuerbare Energien sind in Taiwan bisher schwach ausgebaut.

((Hier berichtet CNA über das Thema.))