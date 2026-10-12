Mit 19 fand man das kleine Häschen noch süß, das man sich hat tätowieren lassen - später denkt man sich vielleicht, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn das ab und zu verschwinden würde.

Ein Team der Universität Colorado Boulder hat eine Tätowier-Tinte entwickelt, die das möglich machen könnte - das Ganze funktioniert mit Licht. Bisher gibt es drei Farbstoffe - blau, magenta und gelb - und jeweils Mischungen der Farben. Die Farbe wird mit normalem Tätowier-Equipment unter die Haut gestochen. Sie besteht aus Molekülen, die je nach Lichtreiz farblos oder farbig sind.

Das fertige Tattoo kann mit UV-Licht angeschaltet werden - die lichtempfindliche Farbe reagiert und wird sichtbar. Helles, weißes Licht schaltet die Farbe wieder ab. Um zu verhindern, dass bloßes Sonnenlicht das Tattoo ungewollt aktiviert, muss ein Lichtschutzfaktor aufgetragen werden.

Marktreif ist die Tinte noch nicht, dafür braucht es weitere Studien. Bisher gibt es nur einen Freiwilligen, der die neue Tinte ausprobiert hat - das ist der Studienleiter, der aber auch Mitgründer der Firma ist, die die Tinte in Zukunft vermarkten will.