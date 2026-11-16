Vielen Frauen ist öfter kalt als Männern.

Britische Forschende vom King's College London haben sich im Mäuseexperiment auf die Suche gemacht und sind beim männlichen Sexualhormon gelandet. Laut ihrer Studie veränderte Testosteron das Temperaturempfinden der Tiere.

Sie boten den Mäusen warme Platten mit unterschiedlichen Temperaturen an. Im Schnitt bevorzugten die Weibchen im Experiment 4 Grad mehr als die Männchen - das entspricht laut den Forschenden auch den Unterschieden bei der Wohlfühltemperatur bei Männern und Frauen.

Bei den Mäusen ließ sich das Temperaturempfinden durch Testosteron verändern - in beide Richtungen. Bekamen Weibchen das Hormon, suchten sie sich nicht mehr die wärmste Platte aus. Wurde die Testosteronproduktion bei den Männchen unterdrückt, hatten sie offenbar ein größeres Bedürfnis nach Wärme.

Bei den Mäusen konnten die Forschenden ermitteln, dass Testosteron auf Proteine für das Temperaturempfinden wirkt. Das ist allerdings kein Beleg dafür, dass das bei Menschen auch so ist.