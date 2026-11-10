Bei welchem Thema gibt es in Deutschland das größte Konflikt-Potenzial?

Das hat die TU Dresden in einer Befragung untersucht und festgestellt: Es ist das Thema Ukraine. Genauer gesagt, ob Deutschland die Ukraine weiter unterstützten sollte und wie sehr sich die Bundesregierung wieder Russland annähern sollte. Etwas mehr als 50 Prozent der Befragten wollen, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützt. Fast 30 Prozent fordern eine Annäherung an Russland. Viele sind in ihrer Position da auch sehr klar, bedeutet aus Sicht der Forschenden: Die Fronten haben sich verhärtet. Letztes Jahr war in der Befragung noch das Thema Zuwanderung das, was am stärksten aufgeladen war.

Die Befragung zeigt auch, dass eine Mehrheit in Deutschland (83 Prozent) das Gefühl hat, dass es generell eine gesellschaftliche Spaltung gibt. Besonders oft sagen das Menschen aus Ostdeutschland und Menschen, die sich politisch rechts einordnen.