Wegen hoher Mietkosten ändern besonders jüngere Menschen in Deutschland ihre Lebenspläne.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag des Sozialverbands Deutschland. Die Rheinischen Post zitiert daraus. 30 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen sagen, dass die Wohnkosten ihren Wohnort beeinflusst haben. 16 Prozent in dieser Altersgruppe geben an, dass ihre Familienplanung beeinflusst wurde.

Über alle Altersgruppen hinweg sagen mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie sich eher stark oder sehr stark einschränken müssen wegen hoher Mietkosten.