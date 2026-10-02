Als es losging mit Social Media, da hieß es oft, dass dadurch Demokratien gewinnen.

Aber mittlerweile sehen viele das kritischer. Eine Umfrage des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center zeigt, dass in vielen westlichen Ländern eine deutliche Mehrheit besorgt ist wegen Sozialer Medien. In Deutschland sind es gut 60 Prozent. Und in den USA haben mehr als 80 Prozent die Ansicht, dass Soziale Medien die politische Spaltung verschärft. Im weltweiten Durchschnitt werden Soziale Medien aber noch eher positiv für die Demokratie eingeschätzt, vor allem in Afrika und in Südostasien.

Die Forschenden haben 37 Länder untersucht und mehr als 42.000 Menschen befragt.