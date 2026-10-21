Pling, pling - und schon wieder 'ne neue Nachricht auf dem Handy.

Der Digitalverband Bitkom hat eine repräsentative Umfrage machen lassen - mit Leuten in Deutschland ab 16. Dabei kam raus, dass viele sich von der Masse an Nachrichten ab und zu oder häufig überfordert fühlen. Mehr als 70 Prozent der Leute, die Messenger wie WhatsApp oder Signal nutzen, sagten, dass sie das Gefühl von Überforderung kennen.

Fast alle, die manchmal oder oft überfordert sind, antworten deshalb auch nicht immer sofort, sondern lassen Nachrichten länger unbeantwortet. Oft haben sie dann ein schlechtes Gewissen. Das muss aber gar nicht unbedingt sein, zeigt die Umfrage. Die meisten Befragten haben Verständnis, wenn jemand etwas später antwortet. Zu lange sollte es aber auch nicht dauern, das kann eine Freundschaft gefährden.