Die Böden in Deutschland leisten Schwerstarbeit: Sie liefern unsere Lebensmittel, speichern Kohlenstoff und filtern Wasser.

Obwohl sie so wichtig sind, sind sie laut einer Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung nicht genug geschützt. Ein Problem sind Pestizide, die dem Bodenleben schaden.

Die Forschenden kritisieren veraltete Vorgaben, zu wenige Kontrollen und viele Ausnahmen. So wurde 2025 bei weniger als zwei Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe kontrolliert, ob sie Pestizide regelkonform einsetzen. Und bei knapp 700 Betrieben, die kontrolliert wurden, fanden Behörden Verstöße. Zum Beispiel wurden Pflanzenschutzmittel zu nah an Bächen versprüht und Mindestabstände nicht eingehalten.

Die Studie im Fachblatt Environmental Management empfiehlt Schulungen, verbindlichere Regeln und eine Steuer auf Pestizide, damit Böden besser vor Schadstoffen geschützt werden.