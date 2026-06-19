Wenn die Natur Schaden nimmt, Arten verschwinden und der Klimawandel weitergeht, dann verursacht das Kosten. Zum Beispiel weil Ernten ausfallen oder Häuser zerstört werden.

Und verantwortlich dafür sind vor allem die reichsten zehn Prozent der Erdbevölkerung, vor allem in den USA und in Europa. Sie tragen deutlich überproportional zur Zerstörung der Umwelt bei. Allein durch den Konsum verursacht dieses Zehntel pro Jahr Umwelt- und Klimaschäden in Höhe von geschätzt anderthalb bis fast fünf Billionen Euro. Das haben Forschende der niederländischen Universität Leiden und der englischen Universität Oxford ausgerechnet. Sie schreiben darüber im Fachjournal "Communications Sustainability".

Dass die Spanne bei den finanziellen Schäden so weit auseinander liegt, liegt daran, dass es bei der Schätzung große Unsicherheiten gibt. Zum Beispiel, wie das Artensterben in Zahlen ausgedrückt werden kann. In jedem Fall müssen die oberen zehn Prozent laut der Studie mehr tun in Sachen Klima- und Umweltschutz. Einerseits, in dem sie ihr Verhalten ändern oder auch, indem sie zum Beispiel eine Wohlstandssteuer zahlen. Dieses Geld könnte dann in Schutzmaßnahmen fließen.