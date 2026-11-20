Gefängnisse in den USA dürfen jetzt die Signale von geschmuggelten Handys stören.

Die Kommunikationsbehörde hat die Erlaubnis dafür erteilt. Die Gefängnisse bemühen sich schon seit Jahren darum. Ein Grund ist, dass Inhaftierte mit geschmuggelten Handys Drogengeschäfte organisieren können.

Der Chef der Kommunikationsbehörde sagt, dass allein letztes Jahr 25.000 Handys in Gefängnissen beschlagnahmt wurden. Wegen einer alten Regelung war es staatlichen Haftanstalten aber bisher verboten, mit Störsignalen zu arbeiten.

Aber nicht alle finden die Neuerung gut. Gegnerinnen und Gegner von Störsignalen argumentieren, dass die offiziellen Gefängnistelefone zu teuer sind für die Inhaftierten - und sie auf die geschmuggelten Handys angewiesen sind, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Auch Telekommunikationsunternehmen sind nicht begeistert. Sie machen sich Sorgen, dass die Störsignale auch Verbindungen außerhalb der Gefängnisse stören.