In den USA hat ein Gericht ein Gesetz gestoppt, das gefälschte KI-Nacktbilder im Netz verhindern sollte.

Das KI-Unternehmen von Milliardär Elon Musk hat sich gegen neue Regeln im Bundesstaat Minnesota durchgesetzt. Es hatte erfolgreich argumentiert, dass das Nacktbilder-Verbot die Meinungsfreiheit einschränke und deshalb verfassungswidrig sei. Der juristische Streit ist damit zwar nicht vorbei. Allerdings gilt das Gesetz erst einmal nicht weiter, das in den USA das erste seiner Art ist.

Anfang des Jahres tauchten tausende Fake-Nacktbilder von echten Personen bei Social Media auf, die wohl mithilfe des Chatbots Grok erstellt wurden. Das löste in mehreren Ländern Untersuchungen gegen das KI-Unternehmen von Elon Musk aus.