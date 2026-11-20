Die Midterm-Wahlen in den USA waren ein Erdrutsch-Sieg für die Demokraten und eine große Niederlage für die Republikaner. Die Midterms haben aber offenbar auch das Vertrauen in Wahlen gestärkt.

Das zeigt eine Umfrage, die Forschende eine Woche nach den Midterms gemacht haben. Zwei Drittel der Amerikaner sind demnach der Meinung, dass die Wahlen frei und fair abgelaufen sind. Kurz vor der Wahl hatte das nur die Hälfte geglaubt.

Besonders stark war das Vertrauen in die Wahlen bei Anhängern der Demokraten, mit 93 Prozent. Bei den Republikanern fiel das Vertrauen dagegen, von etwas mehr als der Hälfte auf etwas weniger als die Hälfte der Befragten.

Die Forschenden aus San Diego sagen, dass der vergleichsweise kleine Vertrauens-Rückgang bei dem Republikanern auch daran liegen könnte, wie Politiker nach der Wahl reagiert haben. US-Präsident Trump hatte den Ausgang nämlich - für viele Beobachtende überraschend - erst einmal akzeptiert.

