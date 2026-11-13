Letztes Jahr hat in den USA ein besonderer Randalierer in einem Getränkemarkt für Schlagzeilen und Memes gesorgt: Ein Waschbär.

Der war in den Laden eingebrochen, hatte Flaschen umgeschmissen und jede Menge Schnaps getrunken - und war dann neben dem Klo eingeschlafen.

Damit hat der Waschbär sich offenbar nebenbei auch für den Tierschutz eingesetzt! Er wurde nach seiner Eskapade in eine Tierpflegestation in Virginia gebracht - die päppelte ihn auf und ließ ihn danach wieder frei. Die Washington Post berichtet, dass die Schutzstation seitdem angefangen hat, Merchandise mit dem Waschbären drauf zu verkaufen - und damit jede Menge Geld eingenommen hat. Auf den Shirts, Pullis, Tassen und Co. ist der betrunkene Waschbär zu sehen, drauf steht "trashed panda" - zu deutsch "besoffener Panda" - und damit sind inzwischen mehr als 290.000 Dollar zusammengekommen.

Das Geld soll jetzt unter anderem in den Ausbau der Station investiert werden - weil der Platz dort nicht mehr für alle Tiere ausreicht.