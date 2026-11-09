Ein Kampfsportler im Weißen Haus - dazu kommt es wohl doch nicht.

US-Präsident Donald Trump hat sein Angebot, den Präsidenten des Kampfsportverbandes UFC, Dana White, zum neuen Pressesprecher zu machen, als Scherz bezeichnet.

Trump sagte, der Vorschlag sei nicht ernst gemeint gewesen - auch wenn White von der Idee begeistert gewesen sei. Trump hatte den 57-Jährigen auf seiner Plattform "Truth Social" gebeten, den Job anzunehmen.

Der Verband "Ultimate Fighting Championship" ist die erfolgreichste Organisation im Bereich der Mixed Martial Arts. Auch Trump selbst ist Fan der Kämpfe, die oft in einer Art Käfig ausgetragen werden.

Die bisherige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Katie Zacharia, musste die Position nach weniger als einer Woche aufgeben.