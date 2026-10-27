An Windrädern sterben regelmäßig Fledermäuse.

Ein US-Forschungsteam hat jetzt versucht hochzurechnen, wie viele der Tiere in den USA in der Zeit zwischen 1981 und 2024 umgekommen sind, und kommt auf geschätzt knapp 19 Millionen Fledermäuse. Das Team hat dazu Daten zu zehn Arten ausgewertet.

Inzwischen gibt es in den USA mehr Windräder als früher. Seit 2021 liegt die Todesrate pro Jahr bei geschätzt 1,5 Millionen Fledermäusen. Laut den Forschenden fallen zusätzlich jedes Jahr ähnlich viele der Tiere der Weißnasenkrankheit zum Opfer. Das ist eine Pilzkrankheit, die in Nordamerika für Fledermäuse oft tödlich verläuft.

In Deutschland sind moderne Windräder inzwischen ausgerüstet für einen fledermausfreundlichen Betrieb. Ein Regelwerk schreibt vor, dass sie sich abschalten, wenn viele Fledermäuse in der Umgebung unterwegs sind. Laut einer Studie aus 2023 verringert das messbar die Opferzahlen. Durch diese Abschaltung produziert ein Windrad laut der Studie etwa ein bis vier Prozent weniger Strom.

Die US-Studie wurde im Fachmagazin PNAS veröffentlicht.



