Gerade geht die Apfelernte zuende und das bedeutet für einen Gärtner in Rendsburg in Schleswig-Holstein, dass er mehr als 100 Sorten ernten kann - und zwar von einem einzigen Baum.

Der Gärtner, Jochen Bock, hat den Apfelbaum selbst geschaffen, durch Veredelung. Das bedeutet, dass er von anderen Bäumen in der Region im Winter Triebe abschneidet und sie an seinem Baum weiterwachsen lässt. Die Triebe werden erst monatelang im Kühlschrank gelagert. Im Frühling schneidet der Gärtner die Rinde seines Baums dann an und steckt die Triebe hinein. Sie werden mit Baumwachs und Bastband fixiert und verwachsen dann mit dem Baum. So trägt der eine Baum mittlerweile über 100 Sorten, mit Namen wie Holsteiner Cox, Klausdorfer Häger oder Müschens Rosenapfel.



Viel Arbeit für Spaß an der Ernte