Beim Autofahren auf dem Handy daddeln - das machen nach wie vor viele Menschen auf deutschen Straßen.

In Rheinland-Pfalz gibt es schon spezielle Blitzer, mit denen solche Verstöße geahndet werden. Jetzt könnten solche Handy-Blitzer auch bundesweit kommen. Das Bundesverkehrsministerium zeigt sich offen dafür. Das berichtet die Rheinische Post mit Verweis auf eine Stellungnahme des Ministeriums gegenüber den Ländern.

Die Handy-Blitzer kontrollieren von Autobahnbrücken aus, ob Leute beim Autofahren ein Handy benutzen. Sie können verschiedene Smartphones erkennen, und typische Haltungen bei der Handynutzung. Grundsätzlich ist das Handy am Steuer verboten. Wer erwischt wird, muss 100 Euro zahlen - und bekommt einen Punkt in Flensburg.