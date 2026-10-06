Plastikverpackungen sollen offenbar teurer und damit unattraktiver werden.

Hierfür planen die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD laut Medienberichten eine neue Steuer. Als erstes berichtete Die Welt darüber.

Fällig werden soll sie demnach für Unternehmen - und zwar in Höhe von 550 Euro pro Tonne Kunststoff. Betroffen sind den Plänen zufolge Verpackungen und Verbundmaterial, wenn der Plastik-Anteil über fünf Prozent beträgt. Dabei geht es auch um Folien, Verschlüsse, Deckel und Kunststoffkapseln.

Die Koalition rechnet den Berichten zufolge mit Einnahmen von jährlich knapp 1,5 Milliarden Euro aus der Verpackungssteuer. Sie geht auch davon aus, dass die Kosten wohl an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Die Steuer soll aber ein Anreiz sein, den Anteil an Plastik in Verpackungen zu reduzieren.