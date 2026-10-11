Was sind die größten Gefahren, die uns weltweit viel Lebenszeit nehmen?

Eine neu gegründete Wissenschaftskommission wollte das untersuchen und hat jetzt in ihrem Bericht für The Lancet zusammengefasst, wodurch weltweit die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen bedroht sind. Die Fachleute listen 17 Bedrohungen auf: Zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck, Mangelernährung, Rauchen und psychische Probleme, aber auch Erderwärmung, Wirtschaft, Konflikte und Technologien. Vor allem KI ist da im Fokus. Die hätte laut den Forschenden das Potenzial, die Menschheit auch komplett zu vernichten - allerdings sei die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering.

Die Kommission sagt: Es gehe ihr nicht darum, Angst zu machen. Sondern sie wolle Entscheidern mitgeben, worum sie sich kümmern sollen, wenn sie wollen, dass es den Menschen gut geht. Alle genannten Probleme könne man angehen und verändern, wenn man das wolle.



