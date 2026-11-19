Gestern Abend sind die US-Literaturpreise bei einer Gala in New York verliehen worden - einer der ausgezeichneten Autoren konnte aber nicht persönlich dabei sein: Er hatte kein Visum erhalten.

Betroffen war der ägyptische Autor Abdelrahman ElGendy. Er hatte mit seinen Memoiren in der Sachbuchsparte gewonnen. Und auch eine syrische Schriftstellerin, die in der Kategorie Übersetzung nominiert war, konnte wegen eines fehlenden Visums nicht an der Preisverleihung teilnehmen.

Die National Book Foundation, die den Preis stiftet, nannte es ungerecht, dass nicht alle Finalisten persönlich an den Veranstaltungen teilnehmen können, mit denen ihre Bücher gewürdigt werden. Die US-Regierung verweist dagegen auf die konsequente Anwendung der Einwanderungsgesetze: Das Außenministerium sagt, dass ein Visum ein Privileg sei und kein Recht.