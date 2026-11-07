Der letzte Gletscher in den Allgäuer Alpen ist bald Geschichte.

Es geht um den auf knapp 2500 Metern Höhe gelegenen Schwarzmilzferner, auf der österreichischen Seite des Grenz-Bergs Mädelegabel (oben im Bild in der Mitte des "Allgäuer Dreigestirns"). Nach dem Hitzesommer dieses Jahr hat der Gletscher über vier Meter Dicke verloren und die Hälfte seines Volumens. Er fließt auch nicht mehr. Damit hat er seinen Status als Gletscher verloren. Und der bayerische Glaziologe Christoph Mayer geht davon aus, dass der Schwarzmilzferner nach dem nächsten Sommer dann wohl komplett verschwunden ist. Er steigt mit einer Kollegin jedes Jahr hoch, um nach dem Status des Eisfeldes zu sehen: