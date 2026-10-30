Vor vier Jahren wurde in der Sahara in Mali ein Meteorit gefunden.

Er war in mehrere Teile zerbrochen, der größte der rötlichen Gesteinsbrocken ist etwa so groß wie eine Faust. Wissenschaftler haben die Stücke untersucht und sie schreiben jetzt in der Fachzeitschrift Science: Der Meteorit entstand vor mindestens 4,1 Milliarden Jahren in der Marskruste. Damit könnte er der älteste aller bekannten Mars-Meteoriten sein. Insgesamt sind über 400 bekannt.

Das Team hat sich auch die Zusammensetzung des Gesteins angeguckt. Das verrät etwas über die Umweltbedingungen in der Frühzeit des Mars. Es wurden neue Belege gefunden, dass es mal flüssiges Wasser auf der Oberfläche gab. Damit könnte es früher auf dem Planeten günstige Bedingungen für mikrobielles Leben gegeben haben.