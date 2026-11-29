Deko, Lichterketten, Leuchtfiguren: Für viele gehört das einfach zur Adventszeit dazu.

Ein Ehepaar aus Österreich hat damit jetzt einen Weltrekord aufgestellt. Am Haus und im Garten leuchten mehr als 900.000 Weihnachtslichter - so viele wie an keinem anderen privaten Grundstück, sagt das Rekord-Institut für Deutschland. Es sammelt und prüft Weltrekorde, die im deutschsprachigen Raum erzielt wurden.

Mit seinen Lichtern hat das Paar aus Österreich den bisherigen Höchstwert deutlich übertroffen. Der lag bei knapp 750.000, am Haus einer Familie aus New York.

Das Ehepaar sagt, dass es jedes Jahr acht Monate mit den Lichtern beschäftigt ist: Vier gehen für den Aufbau drauf und vier für den Abbau. Wer sich das Haus angucken will, kann Geld spenden für einen guten Zweck. Laut den neuen Rekordhaltern hält sich die Stromrechnung übrigens in Grenzen - dank Photovoltaik-Anlage und großer Speicher-Batterien.