Wespen kann man an ihren Gesichtern auseinanderhalten. Die Wespen selbst machen das die ganze Zeit - und sie sind sehr gut da drin.

Wie sie das mit ihren kleinen Gehirnen schaffen, haben Forschende jetzt genauer untersucht - bei der nordamerikanischen Papierwespe.

Dafür haben sie Elektroden in Wespenhirnen platziert. Die Forschenden schreiben im Fachblatt Cell, dass die Insekten spezialisierte Neuronen im Hirn haben. Diese Nervenzellen ähneln den Gesichtszellen im menschlichen Gehirn. Einige sind auf Formen und Kontraste spezialisiert, andere auf die Farb-Verteilung im Gesicht.

Für Wespen ist es wichtig, andere Individuen zu erkennen. So können Konflikte innerhalb der Gemeinschaft geregelt werden und die Zusammenarbeit klappt besser. Die Forschenden sprechen von einem komplexen Sozialleben der Wespen.

