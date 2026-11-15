Der Lachs soll im Harz wieder heimisch werden - das ist ein Ziel vom Wanderfischprogramm Sachsen-Anhalt.

Dafür sind jetzt zum zweiten Mal junge Lachse in den Fluss Bode ausgesetzt worden. Insgesamt rund 50.000 halbjährige Jungfische, rund fünf bis zehn Zentimeter groß. Sie bleiben laut dem Bundesinstitut für Binnenfischerei jetzt bis zum Frühling im Harzrevier, fressen und wachsen da - und ab April oder Mai machen sie sich in der Regel auf den Weg flussabwärts.

Die erste Aussetz-Aktion letztes Jahr sieht das Institut als Erfolg. Da wurden zum Beispiel ausgesetzte Lachse in dem Bereich nachgewiesen, wo die Bode in die Saale mündet. Eine richtige Wiederansiedlung ist aber erst erreicht, wenn eine stabile Zahl von 150 bis 200 Laichpaaren wieder zurückkehrt. Das hat laut dem Institut bisher nur in der Oste in Niedersachsen geklappt. Weitere Aktionen zur Wiederansiedlung gibt es unter anderem auch in der Nuthe und in der Jeetze.

Bis ins 20. Jahrhundert gab es in Deutschland Lachse - da galt der Rhein als der wichtigste Lachsfluss in Europa. Durch Überfischung und die Umgestaltung der Flüsse verschwanden die Lachse dann aber. Seit den 1980ern laufen Projekte, um sie wieder anzusiedeln.

