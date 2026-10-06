Erneuerbare Energien finden insgesamt eine breite Zustimmung - aber wenn es dann konkret darum geht, Windräder zu bauen, stößt das vor Ort oft auf Widerstand.

Eine Studie im Fachmagazin Energy Policy kommt zu dem Schluss, dass die Haltung zur Windenergie vor allem von der politischen Orientierung abhängt. Befragt wurden dafür mehr als 6.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen. Besonders groß waren die Unterschiede zwischen Menschen, die sagen, dass sie die AfD wählen würden und anderen. Der häufig diskutierte Gegensatz zwischen Stadt und Land spielte dagegen nur eine geringe Rolle.

Ein weiteres Ergebnis: Auch Vertrauen in Wissenschaft und Behörden und das Gefühl, dass Entscheidungen fair und nachvollziehbar getroffen werden, sind wichtig.

Viele Befragte wollten vor dem Bau von Windrädern vor allem Informationen zu Lärmbelastung, genauen Standorten sowie möglichen Folgen für Natur und Umwelt. Der Studienautor empfiehlt, solche Informationen frühzeitig und transparent bereitzustellen, um Konflikte vor Ort zu vermeiden.