Windräder müssen extremen Bedingungen standhalten - hoher UV-Strahlung, Hitze, Blitzeinschläge, starkem Wind und so weiter.

Deswegen werden die Rotorblätter der Anlagen so gebaut, dass sie das alles möglichst aushalten - oft aus einem Mix aus bestimmten Glasfasern und Polymerharzen. Das wird allerdings zum Problem, wenn die Anlagen das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Denn der Materialmix lässt sich schwer trennen und recyceln. Da hat ein Team um einen chinesischen Umweltingenieur jetzt aber einen Weg gefunden: Und zwar mithilfe von Flash Joule Heating.

Dabei werden die Rotorblätter innerhalb von Sekunden auf etwa 2.000 Grad Celsius erhitzt. Bei der Temperatur werden die Stoffe darin zu Siliziumkarbid, einem harten, hitzebeständigen Material, und Graphen - das kann zum Beispiel Hitze und Elektrizität leiten. Diese Materialien lassen sich wiederverwenden, schreibt das Team im Fachblatt Chem Circularity, zum Beispiel für neue Rotorblätter. Außerdem ist ihre Methode deutlich umweltfreundlicher - weil die Windradreste so nicht einfach auf Mülldeponien landen oder chemisch in ihre Bestandteile zerlegt werden müssen.