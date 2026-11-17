Dünen sind eine Art Wüstenwind-Tacho - denn an ihnen kann man ablesen, wie stark der Wind war.

Die Windstärke, die die Düne geformt hat, lässt sich an der Korngröße des Sandes ablesen. Das haben Forschende unter anderem der Stanford Uni herausgefunden und schreiben darüber in der Fachzeitschrift Proceedings.

Der Wind muss dabei gerade schnell genug sein, um den Sand in Bewegung zu setzen. Und ab wann der Sand hüpft, das hängt von der Korngröße ab. Um das zu untersuchen hat sich das Team Dünen in verschiedenen Gegenden der Welt angeschaut, zum Beispiel im US-Bundesstaat Utah, wo es pinke Sanddünen gibt und in Namibia, wo die ältesten Dünen der Welt liegen. Dazu nahmen die Forschenden Winddaten aus 30 Jahren und sahen den Zusammenhang.

Ihre Ergebnisse brachten sie dann auch mit Messdaten eines Marsrovers in Verbindung. Auf dem Mars gibt es auch Sanddünen, deren Formen und Muster durch Wind entstanden sind - obwohl die Bedingungen dort anders sind als auf der Erde.

Wenn Wind über den Boden fegt, hebt er ein Sandkorn an, es fliegt in einem flachen Bogen ein Stück weiter, fällt wieder zu Boden und kann da beim Aufprall weitere Körner in Bewegung setzen. An Hindernissen oder windstillen Bereichen bleibt der Sand dann liegen und es können sich Dünen bilden.