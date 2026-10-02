China holt in der Wissenschaft auf - das zeigt ein internationales Uni-Ranking.

Da hat die Tsinghua Universität in Peking erstmals den 11. Platz geholt und liegt jetzt vor der besten Uni aus Kontinental-Europa, der ETH Zürich. Das Times Higher Education World University Ranking sieht acht chinesische Unis in den Top 100. Damit kann China bei Forschungs- und Lehrqualität zu den Eliteunis aus Großbritannien und den USA aufschließen.

Ein Grund für den Erfolg ist das Geld: Die Regierung investiert viel in die besten Hochschulen, um Chinas Rolle in der Welt auch in der Wissenschaft zu festigen. Chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten oft im Ausland und kehren dann mit ihrem Wissen in die Heimat zurück. Von dem Know-how profitieren die Unis dann. Vereinzelt werben die Unis auch ausländische Forscher an, aber wegen der eingeschränkten politischen Freiheiten sehen das viele nicht als attraktiv an.

Die besten deutschen Unis sind in dem Ranking die TU München auf Platz 25 und die LMU München auf Platz 41. Heute Nachmittag wird bekannt gegeben, welche deutschen Unis in Zukunft als Exzellenz-Universitäten gefördert werden.